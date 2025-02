Cercle Brugge baalt om gemiste penalty, Westerlo pakt een puntje mee naar huis

Cercle Brugge en Westerlo zijn op een 1-1 gelijkspel blijven steken. Daar mag vooral Cercle ontevreden over zijn, want het had voldoende kansen om de drie punten thuis te houden.

Door de zege van KV Mechelen op Union stonden Cercle Brugge en Westerlo nog wat meer onder druk voor hun onderlinge duel. De Vereniging stond plots dertiende, Westerlo stond een plaats hoger met hetzelfde aantal punten.

Beide ploegen wilden vooral niet verliezen en er volgde een lange studieronde. Cercle was wel baas, Nunes knalde een rebound voor een open doel nog naast na 25 minuten. Aan de overkant was het even later wel prijs.

Yow vond Sakamoto, de Japanner drong de zestien binnen en legde de bal in de verste hoek weg. Voor Sakamoto, die pas sinds deze winter voor Westerlo speelt, zijn derde doelpunt in vier wedstrijden.

Cercle gaf niet op en kreeg vijf minuten voor de rust een penalty na een overtreding van Bayram op Magnée. Felipe Augusto zette zich achter de bal, maar Westerlo-doelman Jungdal koos de goede hoek en pakte de zwak getrapte penalty.

Voor de rust kopte Utkus nog op de paal en trok dus ondanks een overwicht aan kansen met een achterstand naar de kleedkamer. Cercle kwam ook met goede intenties uit de kleedkamer, Nunes kopte iets voor het uur op de rug van Alcocer.

Op het uur leek het dan eindelijk raak voor Cercle, Agyekum knalde de bal hoog in doel. Maar het feestje ging niet door, want de VAR keurde de goal af voor buitenspel in de opbouw naar de goal. Het was ook opletten voor de tegenaanval, Delanghe moest Alcocer van de 0-2 houden.

Een kwartier voor tijd was het wel eindelijk prijs voor Cercle Brugge . Nunes vond de ingevallen Minda in de zestien, hij knalde de bal in de korte hoek binnen. Daarna zocht Cercle nog wel naar de winning goal, maar vond die niet meer.

Cercle en Westerlo bleven zo steken op een gelijkspel en daar schieten beide ploegen niet veel meer op. Cercle blijft dertiende, Westerlo twaalfde. Op de volgende speeldag moet Cercle naar Kortrijk, Westerlo ontvangt Charleroi.