Felipe Augusto kop van Jut bij Cercle na gemiste penalty? Van Der Bruggen en Feldhofer zijn duidelijk

Cercle Brugge kreeg net voor rust dé kans om de gelijkmaker te scoren van op de stip tegen Westerlo. Felipe Augusto miste en dat zou de Vereniging uiteindelijk zuur opbreken.

Hannes Van Der Bruggen wees er al op het scoringsprobleem van Cercle Brugge. Hoelang is het geleden dat de Vereniging nog eens meer dan één goal kon scoren? Van 12 december, toen won Cercle met 1-4 bij Olimpija Ljubljana.

Minda scoorde in de 75ste minuut de gelijkmaker tegen Westerlo, daarvoor was er al een afgekeurd doelpunt van Agyekum en een gemiste penalty van Felipe Augusto. Vooral over dat laatste zal Cercle Brugge balen.

Van Der Bruggen en Feldhofer sparen Felipe Augusto

Cercle liet mede door die gemiste penalty de kans liggen om naar de tiende plaats te springen in het klassement. Hannes Van Der Brugge bleef echter mild voor Felipe Augusto. "We nemen hem die penalty niet kwalijk."

"Spitsen zitten soms in een goede periode en soms in een mindere periode. Als ploeg moeten we hem blijven steunen, want hij kan nog belangrijk zijn", zei Van Der Bruggen. In zijn laatste tien wedstrijden scoorde Augusto wel maar één keer.

Ook coach Feldhofer beschermde Felipe Augusto. "Niemand wilde de penalty nemen, Augusto nam zijn verantwoordelijkheid. Maar het is geen probleem. Er zijn al betere spelers die een penalty gemist hebben. Spitsen hebben één moment nodig om eens te scoren en dan zijn vertrokken. Dat is ook zo voor Felipe."