Makkelijk programma voor Westerlo in de laatste vier wedstrijden? "Simons hamert daar voortdurend op"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Westerlo blijft na het 1-1 gelijkspel onderin het klassement hangen. Het programma oogt nu gunstig, maar bij Westerlo beginnen ze nog niet te zweven.

Met een 1-1 gelijkspel tegen Cercle Brugge pakte Westerlo een 7 op 9, na eerder al twee overwinningen tegen KV Kortrijk en Standard. Het was een gevleid punt voor Westerlo, want Cercle Brugge had veel meer kansen. Maar die maakte de Vereniging niet af.

Westerlo blijft zo net uit de degradatiezone, het heeft wel evenveel punten als Cercle Brugge maar een beter doelsaldo. In de laatste vier wedstrijden zal Westerlo toch nog punten moeten pakken om de play downs te vermijden.

Zaterdag ontvangt de ploeg van Timmy Simons Charleroi, daarna moet het naar OH Leuven. Op de voorlaatste speeldag komt Anderlecht dan op bezoek en om de reguliere competitie af te sluiten trekt Westerlo naar Beerschot.

Westerlo bekijkt het wedstrijd per wedstrijd

Drie van de vier duels zijn dus tegen concurrenten voor die play downs. "Het lijkt alsof ons programma makkelijker is dan dat van bepaalde concurrenten, maar zo werkt het niet", zegt Thomas Van Den Keybus.

"Daar hamert de coach ook telkens op. Elke wedstrijd wordt er nu één op leven en dood voor ons. We zullen ons weer goed voorbereiden voor de wedstrijd van zaterdag tegen Charleroi. We zullen opnieuw scherp moeten zijn, want elk punt telt."