Antwerp toont wisselende gezichten maar springt met een belangrijke driepunter voorlopig wel over Anderlecht

De duels tegen Anderlecht waren niet op de verhoopte wijze afgelopen voor Antwerp en dat had toch zijn sporen nagelaten. Geen betere manier om die dubbele ontmoeting achter zich te laten dan aan te knopen met een driepunter en zo voorlopig over RSCA te springen. Dan moest Kortrijk wel voor de bijl.

Balikwisha was niet fit genoeg. De Roeck kon zo wel dezelfde elf die uit bij Anderlecht het onderspit moesten delven een herkansing geven. Bij tegenstander Kortrijk maakte Vanderhaeghe plek in zijn elftal voor Lagae, De Neve en Kadri. De alarmbellen gingen al snel af bij zijn ploeg. Kerk miste eerst zijn trap, maar mikte daarna wel in de rechterhoek.

De VAR kon zo alvast aan het werk, want Benitez had in de loop van de aanval de bal met de arm beroerd. Scheidsrechter Van Driessche moest zelf naar het scherm gaan kijken en oordeelde dat het geen geldige treffer was. Antwerp bleef het tempo zo hoog leggen dat Kortrijk er geen antwoord op kon bieden. Chery stuurde Bayo alleen naar doel. De afwerking van de Guinees was onvoldoende om Ilic te verschalken.

Ingestudeerd nummertje rendeert voor Antwerp

Met een vrijschop op de rand van de zestien kon Antwerp KVK wel compleet verrassen. De thuisploeg koos voor een ingestudeerd nummertje: het verrassende passje was van Chery, de afwerking van Janssen (1-0). Na Antwerps balverlies bewees KVK dat het ook kon dreigen. De kans was voor Dermane. De tackle van de terugkerende Janssen en de tussenkomst van Lammens zorgden er voor dat het een hoekschop werd.

De Kerels voetbalden in de laatste 25 minuten van de eerste helft heel aardig en roken stilaan de gelijkmaker. Uitgerekend op dat moment sloeg Antwerp een tweede keer toe, na een balverovering hoog op het veld. Op de pass van Bayo schoot Chery knap raak in de linkerhoek (2-0). Ilic ging dan ook nog even meewerken. De Serviër trapte uit in de voeten van Chery, maar was dan wel op tijd terug om zijn poging uit doel te houden.

Alderweireld jaagt het vuur er weer in

Ondertussen waren we in de tweede helft aanbeland en vond Kadri het tijd om zijn duivels te ontbinden. De balbehandeling was knap, het schot evenzeer. Kadri krulde de 2-1 heerlijk in de rechterhoek. Alderweireld kende het belang van de marge aan doelpunten en trachtte die snel te herstellen. De aanvoerder zette Ilic met een uithaal aan het werk en raakte op hoekschop de paal.

Deman en Odoi waren ook nog dicht bij de 3-1, maar het bleef 2-1. De Bosuil slaakte dan ook een zucht van opluchting in minuut 93: KVK-invaller Czubak kopte op de paal maar er werd ook gevlagd voor buitenspel. Antwerp wisselde in de loop van deze partij de goede en minder goede periodes af, maar deed genoeg om de overwinning te verdienen. Antwerp is zo weer de nummer 4 in de JPL. Anderlecht weet wat gedaan.