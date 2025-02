🎥 KVK zweert zich te redden, maar Vanderhaeghe doet zelfde beklag over treffer Janssen als bij doelpunt Hazard: "Moet afgekeurd worden"

Yves Vanderhaeghe krijgt zijn ploeg maar niet op de rails qua resultaat, ook al speelde KVK erg verdienstelijk op de Bosuil. De manier waarop Kortrijk op achterstand kwam, is stof tot discussie.

Antwerp scoorde via een ingestudeerd nummertje à la Weghorst op het WK 2022. Janssen was de doelpuntenmaker van dienst. "Eigenlijk moet dat doelpunt afgekeurd worden", maakt Yves Vanderhaeghe duidelijk. "Ze staan in mijn muur. Kijk maar naar de beelden". Er lijkt inderdaad één Antwerp-speler in de Kortrijkse muur te staan op het moment dat de vrije trap gegeven wordt.

Vanderhaeghe klaagde bij de treffer van Anderlecht-speler Thorgan Hazard tegen KVK ook al dat er spelers van de tegenstander in zijn muur stonden. "Daar waar drie of meer verdedigende spelers een muur vormen, moeten alle aanvallende spelers tenminste op 1 m afstand van de muur plaats nemen tot de bal in het spel is", staat in het reglement. Een regel die van kracht is sinds 2019.

Bij Antwerp vonden ze dan weer dat de VAR wel erg ver terugging bij het afgekeurde doelpunt van Kerk om het handspel van Benitez vast te stellen. In elk geval eindigde de partij op 2-1 en is Kortrijk weer een nipte nederlaag rijker. "Ik weet niet hoe, maar we zullen erin blijven", zweert doelman Marko Ilic. "We gaan daar alles voor geven."

Kortrijk beseft dat mirakels niet bestaan

De Serviër is wel de eerste om toe te geven dat de oplossingen niet voor de hand liggen. "Als ik de juiste antwoorden had, zou ik ze geven. Mirakels bestaan niet. We zitten in een slechte situatie, maar met de wil en de focus van iedereen kunnen we het halen. In ons hoofd zijn we nog niet verslagen", is het antwoord van Ilic aan iedereen die Kortrijk al ten dode heeft opgeschreven.

"Zo'n wedstrijd kunnen spelen tegen zo'n ploeg, bewijst dat we achter de trainer staan", vindt ook Nayel Mehssatou de Kortrijkse prestatie tegen Antwerp best oké. "We verliezen altijd met 2-1 of 1-0. Dat is frustrerend, we moeten daar uit leren. Het is niet voorbij, we blijven er voor gaan. We moeten nog meer scoren, dat is nog steeds een werkpunt. We moeten meer kansen afronden, daar blijven we op werken."