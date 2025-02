"Nummer één van België": Senne Lammens steekt het niet onder stoelen of banken

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Senne Lammens is aan een sterk seizoen bezig bij Royal Antwerp FC. En dat schept uiteraard ook de nodige ambities voor de toekomst.

Senne Lammens krijgt van heel wat voetbalwatchers positieve commentaar op zijn prestaties. Dat zorgt mee voor het nodige zelfvertrouwen.

“Onbewust misschien, ja. Ik voel me sowieso goed in mijn vel. Het moet zijn dat ik dat uitstraal en de buitenwereld dat ziet”, klinkt het bij Gazet van Antwerpen.

Het gaat snel voor de doelman, waardoor meteen ook de vraag komt of hij al met de Rode Duivels in zijn hoofd zit. “Een klein beetje. De U21 is nu een afgesloten hoofdstuk en ik volg het wel, met de nieuwe bondscoach en zo.”

Toch is Lammens ook heel realistisch, gezien de nieuwe realiteit bij de nationale ploeg. “Courtois zal er opnieuw bij zijn, waardoor de plaatsjes duurder worden. En ik weet dat ik op dit moment nog niet sta waar de huidige keepers van de nationale ploeg staan, want ook Sels is geweldig bezig en Casteels heeft het de laatste interlandperiodes heel goed gedaan.”

Op langere termijn is het de bedoeling om deel uit te maken van de selectie. “En om de nummer één van België te worden, wat het allermooiste is”, besluit Lammens.