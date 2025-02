🎥 Onterecht afgekeurd doelpunt van Antwerp door hands? Van der Elst velt zijn oordeel

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Sloeg de arbitrage alweer de bal mis? In Antwerp-KV Kortrijk werd een goal van de thuisploeg afgekeurd voor hands, de bal ging pas 20 seconden later binnen.

Na negen minuten liet Gyrano Kerk de netten een eerste keer trillen op de Bosuil. De VAR keek lang naar de beelden en scheidsrechter Van Driessche werd ook naar het scherm geroepen. Het doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd voor hands van Benitez na een inworp.

Dat gebeurde echter een tijdje voor het doelpunt van Kerk. De bal ging zelfs helemaal weer naar achteren bij Antwerp en KV Kortrijk raakte de bal ook twee keer. Maar het feestje ging dus niet door op de Bosuil.

Van der Elst over afgekeurde goal van Antwerp

Franky Van der Elst vond dat het doelpunt terecht werd afgekeurd. "Benitez gebruikt zijn arm in het duel, waarna Antwerp in balbezit blijft. Kortrijk komt twee keer aan de bal, waaronder een afgeblokt schot", zei hij bij DAZN.

"De voorzet wordt slecht weggewerkt door Lagae waardoor Kerk in twee keer kan afwerken. Maar Antwerp blijft wel de hele tijd in balbezit, Kortrijk heeft de bal nooit onder controle gehad. Dat is de clou van het verhaal" zei Van der Elst.

"Als Kortrijk twee of drie passes na elkaar had kunnen geven en Antwerp dan scoorde, dan had de VAR er niet op teruggekomen. Nu werd de goal dus terecht afgekeurd." Uiteindelijk allemaal zonder erg voor Antwerp, dat met een 2-1 zege de drie punten thuis hield.