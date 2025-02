Toby Alderweireld getuigt over de grote druk bij Antwerp en windt er geen doekjes om: "Dat moet je durven uitspreken"

Toby Alderweireld weet als geen ander hoe groot de druk is bij Antwerp. De 'Great Old' is zo goed als zeker van deelname aan de Champion's Play-offs en dat is maar best ook.

Vorig seizoen gleed Antwerp van de derde plek in de competitie af naar de zesde plaats in de Champions' Play-offs, waardoor er naast Europees voetbal gegrepen werd. Het was ook het einde van het tijdperk Van Bommel. De uitdaging is dit seizoen om wel een Europees ticketje te pakken te krijgen en in de eerste plaats dus om zich opnieuw bij de beste zes te scharen.

Dat is een doelstelling die Antwerp geenszins mag mislopen, wat de kwaliteit ook is van het geleverde spel. Het resultaat is van zo'n groot belang. Dat is misschien ook een deel van de verklaring waarom het voorbije zaterdag zo moeizaam liep "Die twee thuismatchen tegen KV Kortrijk en OHL waren en zijn must wins. Dat moet je durven uitspreken", aldus Toby Alderweireld.

Besef aanwezig bij Toby Alderweireld

Bij Antwerp winden ze dus geen doekjes om wat het doel uiteindelijk is en het is niet absoluut niet de bedoeling om onder die lat door te gaan. Alderweireld heeft op zijn 35ste wel al wat andere dingen meegemaakt, maar voor de andere spelers is het misschien minder evident om daar mee om te gaan. "Je weet dat de druk erop staat bij ons", bevestigt de kapitein.

De ploeg heeft die druk toch enigszins kunnen verminderen door een goede uitgangspositie te verwerven voor de laatste weken van de reguliere competitie. Antwerp heeft vier speeldagen voor het einde een voorsprong van acht punten op Standard, de nummer 7 in de rangschikking. "Het is beter om acht punten voor te staan dan acht punten achter te staan. We pakken uit met clichés hier, hé", lacht Alderweireld.

Antwerp ontvangt zaterdag OH Leuven

Wie weet is Antwerp na de volgende speeldag mathematisch zeker van deelname aan de Champion's Play-offs. Alderweireld is alvast niet van plan om met de eigen ploeg iets te laten liggen. "Komend weekend hebben we de wedstrijd tegen Leuven en krijgen we weer de kans op een nieuwe stap."