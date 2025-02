Hoe zwaar heeft die dubbele klap tegen Anderlecht er in gehakt bij Antwerp? Alderweireld en Janssen spelen open kaart

Door de driepunter tegen Kortrijk kan Antwerp definitief een punt zetten achter de klap die de dubbele ontmoeting met Anderlecht opleverde. Die was best zwaar. Ervaren mannen als Toby Alderweireld en Vincent Janssen zijn het best geplaatst om het hierover te hebben.

Toby Alderweireld windt er geen doekjes om en geeft toe dat de ontmoetingen met de Brusselaars voor een mentale tik hebben gezorgd. "Ja, natuurlijk. Dat was een bittere pil om te slikken. Zeker de manier waarop het gebeurde. Ik denk dat we in de beker heel goed speelden, het was misschien één van onze beste wedstrijden van het seizoen."

Met een slechte afloop weliswaar. Zoiets kan eigenlijk alleen maar doorgespoeld worden door opnieuw aan te knopen met een overwinning. "Er is al genoeg over geschreven en gezegd. We moeten verder en dat hebben we gedaan met drie punten." Volgens Vincent Janssen hadden niet enkel de matchen tegen Anderlecht een bepaalde invloed. De Nederlander kijkt terug op een drieluik aan topaffiches.

Antwerp onthoudt sterke prestatie in de beker

Hij ziet dat eerste treffen met Anderlecht niet als een startpunt. "Voordien hadden we al een onverdiende overwinning behaald tegen Club Brugge, maar dat gaf ons wel een boost. Dat is soms gek. De thuiswedstrijd tegen Anderlecht gaf ons op één of andere manier ook een boost, want we speelden een geweldige wedstrijd. Alleen zijn er bepaalde momenten die de wedstrijd beslissen."

Janssen zag dus hoe de kwalificatie in de beker Antwerp uit de handen glipte. "Afgelopen zondag uit bij Anderlecht was het niet goed. Als je terugblikt op die drie wedstrijden, onthoud je vooral dat je wint van Club Brugge en tegen Anderlecht in de beker een hele goede wedstrijd speelt." Janssen duwt de negatieve ervaringen dus naar de achtergrond.

Janssen legt de nadruk op positiviteit

"Uit één of andere manier hebben we daar toch positiviteit kunnen halen, ook al was de competitiewedstrijd in Anderlecht niet goed", besluit de kersverse vader.