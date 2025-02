Antwerp-trainer Jonas De Roeck haalt enkele bekende termen boven en spreekt klare taal over Play-off 1

Jonas De Roeck wist voor hij aan zijn opdracht bij Antwerp begon dat alles minder dan Play-off 1 als een grote ontgoocheling beschouwd zou worden. Het ziet er nu heel goed uit. Is Antwerp zeker van Play-off 1? De Roeck heeft het over termen als 'mathematisch' en 'op papier'.

"Ik ben heel tevreden met de drie punten, zeker na de uitslag van gisteren", verwijst De Roeck onmiddellijk naar de nederlaag van concurrent Standard. De zege van zijn eigen team tegen KVK kwam er niet zonder slag of stoot. "We waren behoorlijk gestart. Stilstaande fases zijn belangrijk om zo'n wedstrijd open te breken. Het zal Vincent Janssen wel deugd doen om dat doelpuntje te maken."

Die 1-0 kwam er via een knap ingestudeerd nummertje. Chery verraste de Kortrijk-defensie met een passje over de grond. "Het is iets dat we ingeoefend hebben, maar het is niet iets dat je op twintig of dertig meter van doel kan doen. De situatie moet zich er toe lenen. Of je het kan uitvoeren, is ook afhankelijk van wat de tegenstander doet. Het is vooral knap dat mijn spelers het durven en dan moet de uitvoering nog goed zijn."

Antwerp laat tempo zakken na 1-0

Antwerp leek gelanceerd, maar het werd toch nog een moeizame avond. "We moeten de fout bij onszelf zoeken. We hebben het tempo te laag laten zakken. Kortrijk heeft in zijn vorige wedstrijden ook al getoond dat het kwaliteiten heeft, ook al zaten de resultaten niet mee. Als je hen ruimte geeft, is het een ploeg die kan voetballen. Positief is dat de efficiëntie er bij ons wel was bij de 2-0."

"Het is dan kwestie om door te duwen richting dat derde doelpuntje, maar door de 2-1 kwam er wat twijfel in de groep. Misschien omdat we wisten dat een resultaat heel belangrijk was. Daardoor was er wat twijfel om voor dat derde doelpunt te gaan. De jongens hebben er wel voor gevochten. We weten dat we beter kunnen voetballen en dat zullen we de komende weken nog tonen", belooft De Roeck.

'Mathematisch...'

De Antwerp-trainer legt ten slotte nog eens de nadruk op het klassement. "Of we nog naast Play-off 1 kunnen pakken? Mathematisch wel. We weten dat we een goeie zaak gedaan hebben. Op papier hebben de tegenstanders een moeilijker programma, maar je weet hoe weinig 'op papier' soms wil zeggen in het voetbal. We zetten wel een belangrijke stap vooruit en kunnen dat in de thuiswedstrijd tegen OHL opnieuw doen."