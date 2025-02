Wil Senne Lammens vertrekken bij Antwerp? Doelman spreekt duidelijke taal over zijn toekomst

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Wordt Senne Lammens de volgende topper die straks voor een stevig bedrag wordt verkocht bij Antwerp. Hij lijkt alleszins open te staan voor een transfer.

In juli 2023 maakte Senne Lammens transfervrij de overstap van Club Brugge naar Antwerp. Door de aanwezigheid van Simon Mignolet zag Lammens weinig kansen bij blauw-zwart en dus trok hij de deur achter zich dicht.

Bij Antwerp belandde Lammens echter ook op de bank. Jean Butez had net de dubbel gepakt en kon niet zomaar naar de bank verwezen worden. Lammens kreeg wel zijn kans in de beker en ook in de play-offs door een blessure van Butez.

Vertrekt Lammens deze zomer bij Antwerp?

Dit seizoen bleef Lammens ook staan onder de lat bij Antwerp, Butez vertrok deze winter naar het Italiaanse Como. Maar hoelang zal het nog duren voordat Lammens met een toptransfer vertrekt in Antwerpen? Is dat deze zomer al?

"Goh, moeilijk te zeggen. Dan heb ik nog altijd maar één volledig seizoen bij Antwerp gespeeld. Als er iets komt waar ik moeilijk ‘nee’ tegen kan zeggen en waar de club beter van wordt, moet ik daar ernstig over nadenken", zegt Lammens bij Gazet van Antwerpen.

"Maar als ik hier nog een jaar langer eerste keeper ben, is dat geen probleem. Integendeel: ik zit in een luxepositie. Ik laat me, voor alle duidelijkheid, ook niet gek maken", zegt Lammens nog. Hij heeft nog een contract bij Antwerp tot midden 2027.