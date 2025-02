Standard slikt voor het eerst dit seizoen meer dan één doelpunt in eigen huis: Genk wint na doldwaze slotfase waarin Bryan Heynen penalty pakt, maar nadien toch geklopt wordt

KRC Genk heeft vrijdagavond met 0-2 gewonnen van Standard. Leko experimenteerde met maar liefst zes nieuwe namen, maar dat pakte niet zo goed uit tegen de leider. Buiten Lyra-Lierse in de beker kon nog geen enkele club dit seizoen meer dan één keer scoren op Sclessin, buiten Genk nu.

KRC Genk nam het vrijdagavond op tegen Standard. De coaches hadden allebei verrast: Leko voerde zes wissels door en Fink koos voor vijf nieuwe namen in zijn basiself. Zo werd op het veld ook al snel duidelijk dat de Rouches met vier achteraan zouden spelen.

Het plan van Leko was ook duidelijk: de bal aan de bezoekers laten en dan op de counter proberen spelen. En dat zorgde ervoor dat de wedstrijd nogal saai begon. De eerste 30 minuten gebeurde er vrij weinig. Standard zette een goed blok, Genk zocht oplossingen maar vond niet niet.

Na 35 minuten spelen konden de bezoekers een snelle aanval toch omzetten in een doelpunt. Karetsas speelde een hoofdrol in de actie voor de goal, en legde mooi af voor Bonsu Baah die hem binnen kon knallen. Nadien begon de thuisploeg wat meer risico in het spel te leggen, en dat leverde een geweldige kans op.

Camara kreeg de bal op een meter of drie voor de voeten, Penders was al uitgeschakeld, maar de Standard-speler knalt onbegrijpelijk hoog over een leeg doel. Hij was er echt niet goed van en moest zelfs even getroost worden door een ploegmaat. Zo’n grote misser zien we niet vaak.

Na de rust ging Standard nadrukkelijk op zoek naar de gelijkmaker, en het kwam al snel een paar keer dichtbij. Hountondji wrong een geweldige mogelijkheid de nek om en een paar minuten later trapte hij op de paal.

Als er aan de ene kant niet gescoord wordt, dan gebeurt het wel aan de andere kant. Zo'n dikke tien minuten voor tijd kreeg Steuckers alle tijd van de wereld om een voorzet op het hoofd van Tolu te schilderen. De boomlange spits klom boven alles en iedereen uit en kopte de bal mooi tegen de touwen.

In het absolute slot kreeg Mike Penders nog rood nadat hij een bal wou wegboksen bij Hountondji, maar daarbij bokste hij hem in het gezicht. Rood en strafschop. Kapitein Bryan Heynen besloot om in doel te gaan staan, en redde nadien zelfs een strafschop van Ayensa. Alleen kwam hij te vroeg van zijn lijn, waardoor Ayensa opnieuw mocht trappen. Deze keer was het wel prijs.

De wedstrijd eindigde dus op 1-2. Dit seizoen is het de eerste keer dat Standard in de competitie meer dan één tegengoal kreeg in eigen huis. En dit een week nadat het er vier slikte op bezoek bij Westerlo...

Door deze nieuwe overwinning blijft Genk alleen leider met 60 punten, dat zorgt (voorlopig) voor een voorsprong van 9 punten op Club Brugge. Standard laat alweer de kans liggen om de top zes binnen te klimmen. De Rouches blijven 7e in de stand met 35 punten.