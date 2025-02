🎥 Niet te missen kans in Standard - KRC Genk ... en dan doet speler dit!

Standard Luik kwam op achterstand tegen KRC Genk. Het hoopte op een bepaald moment gelijk te kunnen maken via Ilay Camara. Maar de Rouches misten een niet te missen kans...

Standard ontving Racing Genk afgelopen vrijdag, en de Rouches werden thuis verslagen door de leider. Een resultaat dat misschien niet beïnvloed zou zijn door een Luikse goal, maar Ilay Camara zal zich er toch slecht over voelen.

Want inderdaad: toen de score 0-1 was, en op het beste mogelijke moment om gelijk te maken - vlak voor de rust - bevond Camara zich in een ideale positie. Maar de Standard-winger faalde hopeloos, waardoor hij de bal over het lege doel schoot.

Een gemiste kans die Ilay Camara woedend maakte, en dat is begrijpelijk. Standard zou aan het einde van de wedstrijd de 0-2 incasseren, terwijl de strafschop en aansluitingstreffer te laat kwam.

Slechte zaak in strijd om play-off 1

De Rouches beginnen zo vrij slecht aan hun gekke reeks die de Rouches naar de top-6 moet leiden. De komende vier wedstrijden spelen ze ook nog tegen Club Brugge, Anderlecht, Union en Anderlecht in hun 'mini play-off 1'.

Ivan Leko heeft altijd aangegeven dat de top-6 halen een echt mirakel zou zijn. Stilaan lijkt het lastig te worden om die top-6 vast te houden.