🎥 En plots redt Bryan Heynen een strafschop, al moest hij even later alsnog achterom kijken: Genk-aanvoerder legt uit waarom hij tussen de palen ging staan

KRC Genk heeft vrijdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Standard. Er gebeurde heel wat, al was het opvallendste moment ongetwijfeld Bryan Heynen die tussen de palen plaatsnam.

KRC Genk stond 0-2 voor op Sclessin, maar helemaal op het einde van de wedstrijd liep het nog bijna mis. Doelman Mike Penders pakte rood nadat hij de bal wou wegwerken, maar daarbij per ongeluk een slag uitdeelde aan Hountondji.

Rood voor de jonge doelman en Thorsten Fink had al zijn wissels al opgebruikt, dit scenario kon hij dan ook moeilijk voorspellen. Maar er moest natuurlijk wel iemand in doel gaan staan, zeker omdat er ook een strafschop gefloten werd voor de fout van Penders.

Kapitein Bryan Heynen zagen we richting zijn bank lopen, en het werd al snel duidelijk. De Genkse aanvoerder zou plaatsnemen tussen de palen. "Wij waren echt verrast, we waren echt in shock", vertelde een lachende Bonsu Baah over die fase achteraf.

Standard-spits Dennis Ayensa trapte de penalty, maar Heynen pakte die zowaar. Het bezoekersvak ging uit zijn dak, net als de spelers. Alleen werd er te vroeg gejuicht. Heynen kwam te vroeg van zijn lijn en dus moest de strafschop opnieuw genomen worden. Nadien zette Ayensa de penalty wel om.

😱 | Een middenvelder die een penalty stopt? Dat is Bryan Heynen! 🧤⛔️ #STAGNK pic.twitter.com/TO24Mk3UrL — DAZN België (@DAZN_BENL) February 14, 2025

"Het was leuk om hem te pakken, ik had gehoopt op het voordeel van de twijfel", vertelde Bryan Heynen zelf na afloop. Ook al waren we ver over de blessuretijd, liet de ref nog even doorspelen. Maar veel paniel was er niet.

"Na die save had ik wel vertrouwen (lacht). Nee, nee, het was belangrijk om de bal zo ver mogelijk van ons strafschopgebied weg te houden. Toen ik klein was keepte ik heel graag. Het is al wel lang geleden."

Tot slot legde de Genkse kapitein ook nog even uit waarom hij in doel is gaan staan. "De keeperstrainer riep mij naar de bank, daar werd toen in overleg beslist dat ik tussen de palen ging staan", klonk het nog.