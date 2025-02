Vertrokken Arnaud Bodart spaart bestuur van Standard niet: "Dat begrijp ik echt niet"

Standard liet Arnaud Bodart deze winter transfervrij vertrekken naar het Franse Metz. Als vervanger werd de Ierse international Gavin Bazunu gehuurd van Southampton.

Dit seizoen startte Arnaud Bodart op de bank bij Standard, dat kansen wilde geven aan het 20-jarige talent Matthieu Epolo. En dus trok Bodart in januari na meer dan 20 jaar de deur achter zich dicht bij Standard.

"Ik speelde niet meer, want Epolo moest spelen", blikt Bodart terug bij RTBF. "Er werd in mijn gezicht gezegd dat het de bedoeling was om Epolo in de toekomst te kunnen verkopen, maar nu zit hij gewoon op de bank."

Bodart begrijpt aantrekken van Bazunu niet

Want om het vertrek van Bodart op te vangen bij Standard werd de Ierse international Gavin Bazunu (22) voor een half jaar gehuurd bij Southampton. Hij stond in de laatste twee wedstrijden van Standard onder de lat.

Tegen Westerlo ging Bazunu bij minstens een doelpunt niet vrijuit, in twee wedstrijden heeft hij zich nu al zes keer moeten omdraaien. En dat terwijl Standard in 24 competitiewedstrijden daarvoor slechts 23 goals had geslikt.

Bodart begrijpt ook niet waarom Bazunu werd gehaald. "Bazunu is een fantastische doelman, maar hij komt op huurbasis en zal de club dus niets opbrengen. Die financiële logica begrijp ik toch niet", is hij niet min voor het bestuur van Standard.