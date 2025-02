📷 KRC Genk komt met hele leuke move op de website voor 'doelman' Heynen

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

KRC Genk heeft vrijdagavond met 1-2 gewonnen op het veld van Standard. In het slot van de wedstrijd stond Bryan Heynen zelfs in doel. Genk heeft daar nu op geniale wijze op gereageerd via de webstek.

KRC Genk stond 0-2 voor op Sclessin, maar helemaal op het einde van de wedstrijd liep het nog bijna mis. Doelman Mike Penders pakte rood nadat hij de bal wou wegwerken, maar daarbij per ongeluk een slag uitdeelde aan Hountondji. Rood voor de jonge doelman en Thorsten Fink had al zijn wissels al opgebruikt, waardoor kapitein Bryan Heynen zijn verantwoordelijkheid moest gaan opnemen en in doel moest gaan staan. Strafschop gestopt Hij pakte zelfs de strafschop in eerste instantie, maar was te snel vertrokken op de inzet van Ecker Ayensa. Bij de tweede poging werd het wél een doelpunt, maar verder dan 1-2 kwam de thuisploeg niet meer. 😱 | Een middenvelder die een penalty stopt? Dat is Bryan Heynen! 🧤⛔️ #STAGNK pic.twitter.com/TO24Mk3UrL — DAZN België (@DAZN_BENL) February 14, 2025 Op de webstek van KRC Genk werd ondertussen gereageerd door de ploeg met een heel erg leuke geste richting de 'doelman' van vrijdagavond. Zo hebben ze Bryan Heynen weggehaald bij de middenvelders en even als vierde doelman bij de keepers gezet op de eigen site.