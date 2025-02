Venijn in de staart: ongeziene ommekeer in levensbelangrijk duel tussen OH Leuven en Dender

Voor OH Leuven en Dender stond er toch wel wat op het spel in het onderlinge duel. Met een driepunter konden beide ploegen zich naar veiliger oorden trappen. Het leverde een spektakelwedstrijd op met een fameuze ommekeer.

OH Leuven stond vijf speeldagen van het einde op de twaalfde plaats met 29 punten, amper één puntje boven de rode lijn en KV Mechelen. Dender had amper twee punten meer, maar stond daarmee wel knap negende.

Beide ploegen konden met een overwinning dan ook een prima zaak doen in het klassement. Dender won vorige week een belangrijk duel en dus had Vincent Euvrard geen redenen tot wisselen in zijn team. Chris Coleman van zijn kant voerde vijf wissels door in vergelijking met de wedstrijd tegen Club Brugge.

Dender de beste ploeg

Balikwisha verving de geschorste Verlinden, terwijl ook Ikwuemesi, Banzuzi, Leysen en Kurucay opnieuw in de basis kwamen. Toch was de Welshe coach niet tevreden van wat zijn team liet zien, want bij de pauze wisselde hij nog drie keer.

De eerste helft van OH Leuven was dan ook niet echt om van te genieten. Ze scoorden wel de gelijkmaker op het halfuur via Kurucay, maar verder werden ze vooral onder de voet gelopen door een stevig prikkend Dender.

Berte had de Oost-Vlamingen vrij snel en makkelijk op voorsprong kunnen brengen, daarna loerden ze vooral op scherpe uitbraken. En ook na de gelijkmaker van Leuven was Dender de betere ploeg, Hrncar zorgde voor een logische voorsprong bij de rust.

Blitze comeback

Ook na de koffie was het vooral Leysen die zich moest onderscheiden, terwijl Verrips nauwelijks ballen moest pakken. En toen ging de bal plots op de stip na een fout van Pupe op Ikwuemesi, waardoor Schrijvers alsnog een puntje kon redden.

En dat ene puntje werden er zelfs drie in de absolute slotfase. De ingevallen Mijatovic kon profiteren van slecht wegwerken achterin om voor de 3-2 einduitslag te zorgen. OH Leuven springt zo over Dender in de stand en kan opnieuw wat vrijer ademhalen.