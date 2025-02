Ongeloof bij Dender: "Hoe is dit mogelijk?"

Dender leed zaterdag een zure nederlaag op het veld van OH Leuven. Ondanks een sterke prestatie gingen de Oost-Vlamingen met 3-2 onderuit, terwijl ze het grootste deel van de wedstrijd domineerden.

Aanvoerder Giles Ruyssen kon het moeilijk bevatten. “Hoe is het nog kunnen mislopen? Dat vraagt iedereen zich af. We hadden de match 85 minuten onder controle, OHL bracht niets. Maar we geven dan een strafschop weg en alles zakt in elkaar. Daarin waren wij niet meer op ons niveau en heeft Leuven ons de drie punten afgepakt.”

Ook coach Vincent Euvrard was gefrustreerd na afloop. “Ik heb me de afgelopen minuten een paar keer afgevraagd hoe het mogelijk is. We waren de dominante ploeg, met schitterende aanvallen en doelpunten.”

Dender had voldoende kansen om de wedstrijd vroeger te beslissen, maar miste de efficiëntie. “Het enige wat we ons kunnen verwijten is dat we de 1-3 niet maken in het begin van de tweede helft.”

De ommekeer kwam er na een strafschop voor Leuven, een beslissing die hard aankwam bij Dender. “Op het moment dat we de wedstrijd volledig onder controle hebben, valt die lichte strafschop die wel aan Leuven gegeven wordt en niet aan ons", aldus Euvrard.

Ruyssen weet dat de ploeg niet te lang mag blijven hangen in de teleurstelling. “Nu moeten we onze negatieve energie omzetten naar positieve voor volgende week.”

Ondanks de nederlaag put Dender vertrouwen uit de prestatie. "We leverden een sterke prestatie bij een sterke thuisploeg. Zeer frustrerend, maar we nemen de positieve dingen mee", besloot Euvrard.