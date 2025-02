Gilles Ruyssen kan niet vatten dat Dender zege uit handen gaf: "Dat was hét beslissende moment"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Dender leek op weg naar de drie punten op het veld van OH Leuven, maar gaf alles nog uit handen. Er heerste achteraf vooral ongeloof bij verdediger Gilles Ruyssen.

Na negen minuten stond Dender al op voorsprong tegen OH Leuven door Berte, Kuracay zorgde op het halfuur voor de gelijkmaker. Dender was echter niet aangeslagen, want vijf minuten voor de rust kwam het opnieuw op voorsprong dankzij Hrncar.

Dender leek op weg naar een tweede zege op rij en zou zo zelfs tot op drie punten komen van nummer zes KAA Gent. Maar in de 88ste minuut liep het een eerste keer mis wanneer Pupe Ikwuemesi onderuit trapte in de zestien en de bal op de stip ging.

Schrijvers trapte de penalty binnen en OH Leuven pakte zelfs nog de volle buit. De 19-jarige Servische nieuwkomer Jovan Mijatovic trapte in de 92ste minuut de 3-2 binnen en bezorgde OH Leuven de drie punten.

Ruyssen begrijpt niet dat Dender nog verloor

Verdediger Gilles Ruyssen begrijpt niet dat Dender de zege nog uit handen kon geven. "Hoe is het nog kunnen mislopen? Dat vraagt iedereen zich af. We hebben de match 85 minuten onder controle, OHL bracht niets", zegt hij bij Sporza.

"Maar we geven dan een strafschop weg en dan zakt alles in elkaar. Daarna waren wij niet meer op ons niveau en heeft Leuven ons de drie punten afgepakt. Nu moeten onze negatieve energie omzetten naar positieve voor volgende week."