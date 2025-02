Trainer Chris Coleman moet er zelf om lachen: "Maar dat maakt niet uit"

OH Leuven won zaterdagavond met 3-2 van Dender. Al was het niet bepaald de mooiste overwinning van het jaar.

Als je de wedstrijd in zijn totaliteit bekijkt, dan kan je haast niet anders dan stellen dat OH Leuven de overwinning niet verdiende. De strafschop veranderde de hele zaak.

Een meevaller en eigenlijk ook een keerpunt. Trainer Chris Coleman moest er om lachen. “Wat een einde, net zoals we het hadden gepland”, zei hij.

“Nee, in alle eerlijkheid speelden we niet goed vandaag. We waren nerveus. Er hing zoveel vanaf en je wil dan geen fout maken, daardoor geraak je niet in spel en blijf je onder je niveau.”

Dat je dan nog wint, maakt heel veel goed. “Maar het is wel een goed teken dat we toch een weg naar de overwinning vonden.”

Want op het einde van de rit tellen alleen nog de punten en weet niemand nog hoe je de wedstrijd gewonnen hebt. “Op het einde maakt het niet uit hoe je gespeeld hebt, de punten zijn het belangrijkste.”