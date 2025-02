"Don't stop believing": matig Gent heeft strafschoppen en VAR nodig om stug Beerschot opzij te zetten

KAA Gent en Beerschot hebben het zondagvoetbal in de Jupiler Pro League geopend met een al bij al spektakelrijke wedstrijd waarin Beerschot tot twee keer toe op voorsprong kwam en Gent tot twee keer toe gelijkmaakte. Met dank aan twee strafschoppen en de VAR konden de Buffalo's winnen.

KAA Gent besefte dat het tegen hekkensluiter Beerschot geen keuze had en moest winnen. Het kon op die manier ook een prima zaak doen in de strijd om de top-6, door onder meer het puntenverlies van Standard eerder dit weekend.

Coach Danijel Milicevic maakte een aantal interessante en verrassende keuzes. Nieuwkomer Kotto verscheen voor het eerst aan de aftrap om Torunarigha te vervangen achterin, terwijl Sonko en Gandelman ervoor zorgden dat Mitrovic en Kums op de bank moesten plaatsnemen.

Verrassingen in de basiself

Ook Dirk Kuyt koos met Henderson, Van La Parra en Dagba voor drie nieuwe namen in de basiself. Bij De Mannekes was een driepunter ook heel welgekomen om onderaan weg te komen. En dus begonnen ze ook heel fluks aan de match.

De eerste kans was het meteen raak voor Beerschot, met Redan als afwerker van dienst, nadat Roef de inzet van Sahabo nog half had kunnen redden. Gent meteen wakker geschud en even later werd het ook al 1-1 via Watanabe op een corner.

Wie had verwacht dat er daarna een spervuur aan kansen van de Buffalo's? Die kwam bedrogen uit in een aardig gevulde Planet Group Arena zonder uitsupporters. Beerschot haalde makkelijk de rust, in de perstribune was er zelfs geen soep om aan op te warmen.

Gent in het verweer

Donderdag klonken tegen Real Betis tijdens de rust nog opzwepende Spaanse liedjes en Eviva Espana, drie dagen later was de muziekkeuze van de stadion-dj alweer veelezggend met Don't Stop Believin' van Journey.

Een boodschap richting de fans ook, die na de koffie wel hun geduld op de proef zagen worden gesteld toen het slordigheden regende en Beerschot andermaal op voorsprong kwam via Redan na een knap uitgespeelde actie.

Na een botsing tussen Shinton, Brown en Gandelman kreeg Gent een elfmeter en zo kon Vanzeir vanop de stip alsnog gelijkmaken, waarna de thuisploeg er alles aan deed om erop en erover te gaan en vlak voor het einde van de match kreeg het een tweede strafschop op aangeven van de VAR.

Vanzeir maakte voor de tweede keer de elfmeter en zo Gent op voorsprong. De Buffalo's hielden stand in de zeven minuten extra tijd en boekten zo een zeer belangrijke driepunter. Voor Beerschot ziet het er steeds viezer uit, het zag ook nog Colassin tot overmaat van ramp uitgesloten worden.