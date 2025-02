Mooi voetbal niet belangrijk? Play-off 1 komt dichterbij voor KAA Gent en daar heeft goalgetter Vanzeir iets over te zeggen

KAA Gent won met 3-2 van Beerschot. Met dank aan Dante Vanzeir, die twee elfmeters wist om te zetten tegen zijn ex-club. En dus was de aanvaller een gelukkig man, al was hij ook niet blind voor bepaalde tekortkomingen.

Dante Vanzeir schoot zijn eerste strafschop laag aan de linkerkant van de doelman en zijn tweede elfmeter hoog en rechts van de keeper. Op die manier won hij alle mogelijke mentale spelletjes die er rond strafschoppen soms heersen.

Geen spelletjes

"Ik wilde me niet laten afleiden en was me enkel aan het focussen op de trap. Shinton is ook een kop groter dan mij, dus dan zou ik moeten opkijken naar hem. Hij zat er bij de eerste dichtbij, dat zijn de spelletjes die er zijn."

"Ik had vertrouwen genoeg en ik ben heel blij dat het twee keer raak was. Het is een fantastisch gevoel om op die manier de drie punten te pakken. Die drie punten zijn het belangrijkste op dit moment", aldus de aanvaller. "Soms gaat het niet met mooi voetbal en dan moet je hard werken. Dat hebben we gedaan."

Onszelf moeilijk gemaakt

"Dit is een mooi moment en ik hoop dat er hier nog veel mooie momenten gaan komen. Ons spel moet wel nog veel beter, maar we hebben nu een kloof van vijf punten op Standard. We doen een goede zaak voor play-off 1."

"De kloof is nu vijf punten, maar er komen nog moeilijke wedstrijden aan. We hebben het onszelf ook te moeilijk gemaakt tegen Beerschot - al zijn er geen makkelijke wedstrijden in België. Twee keer op achterstand komen, dat is niet goed."