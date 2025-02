Vandenbempt kritisch voor Belgische topclub: "Kunnen ze tegen de play-offs beter worden?"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Na de omstreden overwinning van KAA Gent tegen Beerschot, waar het twee penalty's nodig had om de rode lantaarn te kloppen, is analist Peter Vandenbempt kritisch voor de Buffalo's: "Zou een forse streep door de rekening zijn."

Gent had een flinke portie meeval nodig om het Beerschot van Dirk Kuyt te kloppen in eigen huis. "De beslissingen van de scheidsrechters zaten Gent ook niet echt tegen, moet ik zeggen. De frustratie van Dirk Kuyt begrijp ik wel", vertelt Vandenbempt aan Sporza.

Kan Gent individueel en collectief een niveau halen waar je competitief mee kan zijn?

"Met het oog op de top 6 was het een soort scharnierwedstrijd voor Gent. De club speelde voor het laatste Play-off I in 2019", voegt de commentator nog toe. "Voor een club uit de G5 is dat een eeuwigheid geleden. Grote vreugde dus om die overwinning, ondanks een weinig opbeurende prestatie."

Figurantenrol

Maar toch stelt Vandenbempt zich nog veel vragen bij KAA Gent: "Vraag is nu of Gent richting de play-offs nog veel beter kan worden? Kan het beter en creatiever voetballen, kan het meer kansen creëren, kan het defensief stabieler worden... ?"

"Kan Gent individueel en collectief een niveau halen waar je competitief mee kan zijn tegen de betere ploegen van ons land? Anders dreig je in een figurantenrol terecht te komen en haal je geen Europees voetbal", waarschuwt hij.

Het niet halen van Europees voetbal zou een ferme klap zijn voor de Gantoise, de club speelt sinds 2015 ieder seizoen Europees. "Over enkele weken weet Gent hoever het staat. Dan hebben ze tegen Genk, Club Brugge en Antwerp gespeeld", besluit Vandenbempt.