Drie dubieuze fases in Gent-Beerschot: Ex-ref Tim Pots zegt waar furieuze Dirk Kuyt het juist heeft

Dirk Kuyt schreeuwde na afloop van KAA Gent-Beerschot moord en brand. Hij voelde zich serieus benadeeld door de arbitrage.

Dirk Kuyt schuwde de grote woorden niet na afloop van de wedstrijd tegen KAA Gent. De trainer van Beerschot vroeg zich af of het onkunde was of dat zijn ploeg moedwillig tegengewerkt werd.

Ex-scheidsrechter Tim Pots herbekeek achteraf drie dubieuze fases uit deze wedstrijd en zegt of Kuyt effectief gelijk had met zijn beoordeling. Eerst en vooral was er de botsing tussen Dagba en Brown. Volgens Kuyt had Brown daarvoor rood moeten krijgen.

Het oordeel van Pots: “Dagba en Brown kijken naar links waar de bal is en wanneer Brown plots stopt, loopt Dagba ertegen aan. Aan dit accidenteel contact zie ik niks verkeerd”, zegt Pots aan Het Laatste Nieuws.

Het tweede moment is de tweede strafschop die KAA Gent krijgt. De scheidsrechter had het hands niet opgemerkt, werd naar het scherm geroepen en gaf dan toch een strafschop.

Het oordeel van Pots: “Sahabo slaat de bal weg voor de aankomende Goore. Er is een beweging naar de bal dus terechte tussenkomst en strafschop”, klinkt het.

En dan was er nog de rode kaart van Colassin. “De tegenstander houdt die bal vast. Dat is geel en spelbederf. Colassin doet er gewoon alles aan om die bal snel weer vast te pakken en de speler recht te trekken. Dat is ook geel, maar geen rood…”, zei Kuyt.

Het oordeel van Pots: “De rode kaart voor Colassin is overdreven. Hij trekt Araújo neer aan de schouders en die probeert ons te doen geloven dat hij een slag heeft gekregen. Met geel voor Colassin én Araujo (spelbederf) had dit zonder commotie opgelost kunnen worden.”