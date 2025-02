Lardot geeft Kuyt twee keer gelijk in zijn kritiek na KAA Gent-Beerschot

Dirk Kuyt was zondag in alle staten na het duel tussen KAA Gent en Beerschot. En nu geeft Jonathan Lardot hem ook in twee zaken gelijk.

Dirk Kuyt kon niet leven met de beslissingen van scheidsrechter Kevin Van Damme in het duel tussen Gent en Beerschot. Hij wou een rode kaart voor Brown en geel voor Colassin. Jonathan Lardot geeft Kuyt nu in beide gevallen gelijk. Brown had dus rood moeten krijgen. “Hij maakt bewust een beweging”, klinkt het in Under Review. “Richting het gezicht van zijn tegenstander.” Volgens Lardot hoort dit niet thuis op een voetbalveld, zeker omdat de bal helemaal niet in de buurt is van de betrokken spelers. Lardot had Colassin dan weer geen rood gegeven. Het onsportieve gedrag van Tiago Araujo had voor hem geel moeten krijgen, al verdiende Colassin ook een gele kaart, maar zeker geen rood. “Ik had liever een gele kaart gezien voor beide spelers. Op basis van de beelden zie ik wel dat de arm van Colassin dicht in de buurt van de nek komt”, klonk het. Veel bereikt Kuyt daar echter niet mee, want ondertussen is ook duidelijk geworden dat hij voor zijn kritiek voor het Disciplinair Comité moet verschijnen. Dat geldt ook voor Besnik Hasi en Chris Coleman. Beide beslissingen staan haaks op wat ex-scheidsrechter Tim Pots zondagavond al zei over beide voorvallen. Dat kan je hier nog eens nalezen.