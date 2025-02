Analist heeft het te doen met deze JPL-coach: "Als je zo in de steek gelaten wordt door je eigen bestuur, dan sta je machteloos"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Beerschot is zeker van de Relegation Play-offs. Volgens Vital Borkelmans kan coach Dirk Kuyt daar maar weinig aan doen.

Beerschot heeft afgelopen weekend alweer verloren van KAA Gent. Na afloop was coach Dirk Kuyt niet mals voor de arbitrage, maar het is lang niet de enige tegenslag die hij dit seizoen al te verwerken kreeg.

De Kielse Ratten gaven vorige zomer en deze winter amper geld uit om versterking te halen. Al heel het seizoen komt er kritiek op de kern, die niet genoeg kwaliteit zou bevatten.

"Helemaal aan de staart van het klassement is Beerschot nu ook mathematisch zeker van de play-downs. Niet dat iemand er nog in geloofde dat ze die gingen ontlopen", vertelde Vital Borkelmans bij Het Belang van Limburg.

Dan hebben we nog niet gesproken over het gedoe met hun trainingsvelden en de soap rond Thibaud Verlinden. Als de kapitein tijdens de winter mag vertrekken is dat toch een serieus teken.

"Ik vind het jammer voor Dirk Kuyt. Als coach doet hij er alles aan, maar als je zo in de steek gelaten wordt door je eigen bestuur, dan sta je machteloos. Ze zijn een vogel voor de kat", besluit Borkalmans.