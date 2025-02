Dirk Kuyt (Beerschot) gaat helemaal los na nederlaag tegen Gent: "Is het onkunde of worden we tegengewerkt?"

Beerschot ging in het slot van de wedstrijd alsnog onderuit tegen KAA Gent. Het verloor met 3-2, maar achteraf was er toch vooral een en ander te vertellen over een aantal scheidsrechterlijke beslissingen. Dirk Kuyt ging los op zijn persconferentie achteraf.

Minuut 37: Archie Brown pakt uit met een elleboogbeweging, maar krijgt geen kaart van scheidsrechter Kevin Van Damme en ook de VAR grijpt niet in. Minuut 96: Antoine Colassin krijgt direct rood nadat hij de bal probeert af te nemen van Araujo met twee handen rond de speler.

Rode kaart zorgt voor frustratie

De supporters reageerden massaal op wat ze allemaal zagen en ook coach Dirk Kuyt had heel wat te vertellen over de zaak. "Ik wil naar de zevenendertigste minuut gaan. Dat is voor mij een pure rode kaart en daar zit voor mij heel veel frustratie."

"Die laatste rode kaart is voor mij echt schandalig. Antoine probeert naar de schouders te gaan om die bal te hebben om nog een gelijkmaker te forceren en dan zie ik een scheidsrechter meteen rood geven. Dan denk ik: begrijp je het spel wel?"

Onkunde of tegenwerking?

"Ik kan maar twee dingen constateren: is het de onkunde van de scheidsrechters met zes man bij de VAR of worden wij tegengewerkt?"

"Ik kan het niet bewijzen met feiten, maar het neigt steeds meer naar het tweede en dat is heel frustrerend. Het is zoals ik zei: het is onkunde of het is moedwillig. Het voelt als heel onrechtvaardig", aldus de coach van Beerschot.