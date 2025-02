Kloof met KRC Genk wordt groter: invaller Tzolis bezorgt Club Brugge in extremis nog punt tegen STVV dat zege helemaal uit handen geeft

Club Brugge heeft zaterdag met 2-2 gelijkgespeeld op het veld van STVV. De Truienaars gaven de zege nog helemaal uit handen in de tweede helft, na doelpunten van Vanaken en Tzolis.

STVV ontving zaterdagavond Club Brugge op Stayen. Felice Mazzu puzzelde vooral achteraan, alleen Wolke Janssens mocht blijven staan. Verder kwam Brahimi ook in de ploeg. Bij Club mochten Nilsson en Vetlesen in de ploeg komen voor Onyedika en Tzolis. Die laatstgenoemde scoorde er in de heenronde vier tegen STVV.

De wedstrijd begon rustig, met voornamelijk balbezit voor Club Brugge. Het werd snel duidelijk dat STVV op de counter wou spelen. En dat pakte goed uit, want na tien minuten was het Didier Lamkel Zé die de thuisploeg op voorsprong kon zetten. Vanuit een scherpe hoek leek hij voorzet te willen geven.

Alleen werd Simon Mignolet net als wij verrast, want de STVV-aanvaller knalde het leer gewoon in doel. De Brugse doelman stond uit positie om een voorzet op te vangen, maar dat had Lamkel Zé dus goed gezien, als het bewust was uiteraard. Club al vroeg in de problemen, maar het werd erger.

Na een geweldige voorzet van Billal Brahimi kon Loïc Lapoussin Mignolet voor een tweede keer achterom doen kijken. 2-0 en we waren net 20 minuten ver. Club moest wakker worden en ging op zoek naar de aansluitingstreffer. Er kwamen enkele verdienstelijke pogingen, maar de thuisploeg stond goed als blok en doelman Kokubo kon bijna niet beter in de match zitten.

Nilsson en Jutlga misten in de eerste helft nog een enorme kans om de aansluitingstreffer te scoren. Na de rust greep Hayen in met een driedubbele wissel: Nilsson, Seys en Vetlesen eruit, Tzolis, Onyedika en Siquet erin.

Blauw-zwart kwam wel vaak aan het strafschopgebied van de tegenstander, ook na de rust, alleen was de laatste bal nooit goed genoeg. Ondertussen bleef STVV zijn spel spelen en kon het nog steeds gevaarlijk zijn op de counter.

Maar de aansluitingstreffer kon niet uitblijven: een dik kwartier voor het einde knalde Vanaken de 2-1 tegen de touwen. Bij STVV konden ze het niet geloven, want er leek een fout aan vooraf te gaan. Lamkel Zé weigerde even om af te trappen en kreeg daar dan ook geel voor.

Club kreeg nog corner na corner en bleef aanvallen, en dat loonde uiteindelijk. Tzolis schilderde in de blessuretijd nog de gelijkmaker binnen, waardoor STVV de zege volledig uit handen gaf.

STVV blijft zo 14e in de stand met 24 punten. Club Brugge verspeelt punten waardoor het tweede blijft met 52 punten. De kloof met leider Genk bedraagt nu acht punten.