Didier Lamkel Zé schept zelf duidelijkheid over zijn 'geniale' goal: was het de bedoeling of niet?

Didier Lamkel Zé blijft belangrijk voor STVV. Tegen Club Brugge opende hij al vroeg de score, al bleef er twijfel bestaan over zijn intentie bij het doelpunt. In de tiende minuut ontsnapte hij aan de verdediging en verraste Simon Mignolet, die een voorzet leek te verwachten en verkeerd stond.

Voor Lamkel Zé was het al zijn derde treffer in zes wedstrijden. Na afloop vond de Kameroener dat zijn ploeg meer verdiende. “Brugge is een sterke ploeg, ze spelen Champions League, maar wij hadden vandaag meer dan een punt moeten pakken", klonk het. STVV hield uiteindelijk een 2-2-gelijkspel over aan de wedstrijd.

De vraag bleef hangen: was het een voorzet of een schot? Lamkel Zé gaf zelf het antwoord. “De coach heeft me in aanloop naar deze match veel video’s laten zien van vergelijkbare fases. Ik keek op voordat ik wilde voorzetten en zag dat de doelman uit zijn doel stond. Dan ben ik mijn kans gegaan.”

Mazzu bevestigde dat ook op zijn persconferentie. Simon Mignolet kon alleen maar toegeven dat hij verrast werd. “Hij trapt ‘em ongelooflijk binnen. Ik had dat niet verwacht", reageerde de Brugse doelman. "Maar ik denk nog altijd dat het een voorzet was."

De goal werd hoe dan ook gevierd door Lamkel Zé, die zich stilaan ontpopt tot een cruciale schakel bij STVV. Zijn cijfers spreken voor zich: drie doelpunten in zes wedstrijden, een statistiek die hij ongetwijfeld wil blijven opkrikken.

Voor STVV was het een verdienstelijke prestatie tegen de landskampioen. De Limburgers geven zichzelf wat ademruimte, maar zijn nog niet uit de gevarenzone.