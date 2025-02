Club Brugge-coach Nicky Hayen doet pijnlijke vaststelling na zuur gelijkspel tegen STVV: "En toch hebben we ons daardoor laten verrassen"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge heeft zaterdag punten verloren op het veld van STVV. Blauw-zwart speelde 2-2 gelijk na een zeer moeilijke match op Stayen.

Club Brugge begon veel te zwak aan de wedstrijd, en dat gaf de score ook goed weer. Na 20 minuten spelen stond het al 2-0 voor STVV, Club kon beginnen aan de inhaalrace.

Alleen verliep dat ook niet gemakkelijk. Pas een dik kwartier voor tijd maakte Hans Vanaken er 2-1 van, en in de blessuretijd scoorde invaller Christos Tzolis de gelijkmaker. Atalanta zat nog niet in het hoofd volgens Nicky Hayen, die wel iets anders kon vaststellen.

"Wat ik wel denk, en dat heb je misschien ook gezien: er zat toch een bepaalde vermoeidheid in de ploeg. Ik ben de laatste die excuses zoekt en ik verstop me er ook niet achter. Maar je zag gewoon veel te veel onzuiverheden en verkeerde keuzes in ons spel", gaf hij eerlijk toe na afloop.

Het is niet de eerste keer dat Club punten laat liggen na een Champions League-wedstrijd. "Het was te traag aan de bal, dat moet je gewoon allemaal vaststellen. Als je naar de andere competities kijkt: Atalanta speelde nu ook 0-0 gelijk, bij andere CL-clubs gebeurt het nu ook dat ze punten laten liggen."

"We hopen dit dan niet zelf mee te maken, maar het gebeurde wel. Daar moeten we nu gewoon door. Die tweede helft kostte ons zoveel energie om nog een punt pakken. We moesten gewoon proberen om vanaf het begin te presteren", gaat hij verder.

"Dat hebben zij wel gedaan, met het mes tussen de tanden. Ik heb hier zelf gespeeld, dus ik wist heel goed wat ons te wachten stond, en toch hebben we ons daardoor laten verrassen", besluit de Club-coach.