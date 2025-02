Werd STVV opnieuw benadeeld door de arbitrage tegen Club Brugge? Felice Mazzu wil nog wat kwijt over discutabele fase

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

STVV heeft zaterdag 2-2 gelijkgespeeld tegen Club Brugge. De Truienaars kwamen 2-0 voor na 20 minuten spelen, maar in de tweede helft zorgden doelpunten van Vanaken en Tzolis er nog voor dat de drie punten niet allemaal op Stayen bleven.

STVV speelde een zeer verdienstelijke wedstrijd tegen Club Brugge. Sint-Truiden kwam na doelpunten van Didier Lamkel Zé en Loïc Lapoussin al 2-0 op voorsprong na 20 minuten spelen, maar in de tweede helft liep het dan toch nog mis.

Eerst was er een doelpunt van Hans Vanaken, en helemaal op het einde schilderde invaller Christos Tzolis nog de 2-2 binnen. Over dat eerste doelpunt viel toch nog wel wat te zeggen...

Zo leek er een fout te worden gemaakt op Ito, net voor Vanaken de aansluitingstreffer scoorde. De scheidsrechter en VAR zagen er geen graten in, maar voor Felice Mazzu was het duidelijk.

"Het was geen obstructie. Hij wordt gewoon in de rug geduwd. Ito heeft de bal en kan uit het strafschopgebied gaan, maar hij wordt geduwd", vertelde de STVV-coach na afloop.

"Voor mij is dit een fout, maar het is nu zo, de beslissing werd genomen. Er worden dit seizoen wel heel veel beslissingen in ons nadeel genomen", besluit Mazzu nog.