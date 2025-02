Dévy Rigaux heeft plan B nu al klaarliggen voor Club Brugge

Club Brugge boert goed dit seizoen. Het doet op dit moment nog altijd mee op de drie fronten dat het kan spelen.

We zijn ondertussen midden februari en Club Brugge staat boven in de rangschikking van de Jupiler Pro League, speelt de finale van de Croky Cup en kan nog doorstoten in de Champions League.

Daarmee toont blauwzwart andermaal zijn status van beste club van het land. Titels winnen, Champions League spelen, dat brengt heel veel geld in het laatje. Voor dit seizoen gaat het om 50 miljoen euro ondertussen.

Maar wat als dat er niet is? “Kijk, dat financiële aspect is belangrijk, maar het is niet alles. Wij doen geen transfers om in de Champions League te spelen. Wél om kampioen te worden en op drie fronten actief te zijn”, zegt Dévy Rigaux, Director of Football bij Club Brugge, aan Het Laatste Nieuws.

“We willen kampioen worden omdat we dat ook uitspreken. Omdat we sportief de besten willen zijn. Omdat we hongerig zijn en omdat dit ons DNA is. Maar het kan altijd dat we er door omstandigheden eens naast grijpen.”

En voor dat scenario is er een plan B klaar. “Je gaat uit van het allerhoogste, maar in een lang seizoen kunnen verschillende factoren een invloed hebben. Of kan een club even competitief zijn en het uiteindelijk van je halen. Maar dan voetbal je verder. En zorg je dat je via de voorrondes in de Champions League komt.”