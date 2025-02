Felice Mazzu moet er hard om lachen: "Als hij denkt dat het daardoor beter gaat"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Adriano Bertaccini is met twaalf doelpunten de topschutter van STVV. Hij liep ondertussen al tegen zijn zevende gele kaart aan.

Adriano Bertaccini is voor elke verdediging in de Jupiler Pro League een ware gesel. Dat toonde hij tegen Club Brugge nog maar eens. Maar de Italiaanse roots komen geregeld ook boven en dan pakt hij wel heel gemakkelijk gele kaarten, zeven in het totaal al dit seizoen.

“Op het veld is Adriano nerveus, kan hij zich opwinden en loopt hij te gesticuleren”, zegt Mazzu aan Het Nieuwsblad. “Maar ernaast is hij een superlieve jongen, die alles wat je zegt accepteert en nooit de regels overtreedt. Het zijn echt twee totaal verschillende personages.”

Al beseft Mazzu maar al te goed dat Bertaccini volwassener moet worden. Al zijn kaarten kwamen er bijna door een reactie tegen de refs. “Want mocht hij dat laten, dan zou hij nog meer scoren. Daar ben ik zeker van.”

Opvallend is ook het haarbandje dat Bertaccini draagt. Mazzu moet er hard om lachen als het ter sprake komt. “Als hij denkt dat hij door die band vlotter scoort of beter over het veld beweegt, moet hij die vooral dragen.”

Een echte vedette bij de Kanaries? “Zolang hij zich niet als een vedette beschouwt, is het goed, maar hij houdt de voetjes op de grond”, besluit de trainer van STVV.