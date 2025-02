🎥 Fans Club Brugge nemen één man in het bijzonder op de korrel, monumentale misser helpt natuurlijk niet

Club Brugge kwam gisteren niet verder dan een 2-2-gelijkspel op het veld van Sint-Truiden. De gelijkmaker viel pas in de toegevoegde tijd. De fans van blauw-zwart waren alvast kritisch voor de prestatie van enkele van hun spelers.

Hugo Vetlesen, die de voorkeur had gekregen op Onyedika, kreeg er bijvoorbeeld stevig van langs. De middenvelder was dan ook niet op niveau, maar moet de laatste weken dan ook veel van de bank toekijken.

Maar de pijlen werden vooral gericht op Gustaf Nilsson. De supporters hadden gehoopt dat er tijdens de wintermercato een extra spits was gekomen, want de lange Zweed heeft zich ondanks 9 goals en 5 assists in 18 competitiematchen nog niet in de harten kunnen spelen.

Daar helpt een misser zoals gisteren natuurlijk ook niet bij. De 27-jarige aanvaller leek een rebound na een poging van Jutgla maar te hoeven binnentikken, maar schoot over doel.

Nicky Hayen speelde nochtans zo goed als met zijn sterkste elf, buiten Onyedika en Tzolis. Eigenlijk wou hij de Griekse winger een rustdag geven, maar moest hem noodgedwongen toch inbrengen.

Tzolis maakte dan nog de 2-2 met een heerlijke krul. Het is de vierde uitwedstrijd op rij dat Club niet wist te winnen. Geen goed teken voor de match van volgende week in Bergamo...