Standard slikt voor het eerst dit seizoen meer dan één doelpunt in eigen huis in de competitie: Ivan Leko streng voor zijn spelers

In de eerste helft slaagden de spelers van Standard er niet in om het meer aanvallende plan van Ivan Leko te respecteren. "We hebben de eerste 45 minuten in onze 16 meter doorgebracht", erkende de coach van de Rouches, teleurgesteld maar helder na de wedstrijd.

Een nuchtere Ivan Leko meldde zich voor de persconferentie na de nederlaag van Standard tegen Racing Genk. De coach van de Rouches was niet erg tevreden over de prestatie van zijn spelers, vooral wat betreft de eerste helft.

"Genk was beter in de eerste helft. Ze wonnen vertrouwen naarmate de minuten verstreken en openden de score door te profiteren van een te naïeve pressing van onze kant. We hebben tijdens de week getraind om ritme te brengen, druk te zetten en hoog te verdedigen, maar we hebben de eerste 45 minuten in onze zestien meter doorgebracht."

Een goede helft is niet genoeg om de leider te verslaan

In de tweede helft toonde Standard meer initiatief. Matricule 16, vooral via Hountondji, kreeg verschillende kansen in het eerste halfuur van de tweede helft, voordat ze werden gestopt door de 0-2 van Tolu Arokodare.

"Ja, we hadden kansen in de tweede helft, maar het beste team heeft gewonnen. We kunnen altijd 'als'-verhalen vertellen, maar we waren simpelweg niet goed genoeg. Tegen dit soort teams moet je 300% geven gedurende 95 minuten en dat was niet het geval."

"Niemand verwachtte dat we iets zouden halen tegen de leider, maar in het voetbal wint het beste team niet altijd. Je moet je kans grijpen, risico's nemen, je grenzen testen en vechten. We kregen kansen in de tweede helft, maar geluk ontbrak om ze te benutten."

Dennis Ayensa was ziek, Henry Lawrence kreeg een klap

Zo begon Standard niet op de beste manier aan zijn mini-Champions' Play-Offs. Ivan Leko hoopt op een volledig herstel van een zieke Dennis Ayensa, die vrijdagochtend nog koorts had van 39 graden, wat zijn afwezigheid in de basis verklaart, en Henry Lawrence, die last heeft van zijn buikspieren na een botsing met Bazunu aan het begin van de wedstrijd, voor de verplaatsing naar Club Brugge volgende zondag.