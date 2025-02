Kersverse vader Vincent Janssen zet iedereen bij Antwerp met de voeten op de grond: "Daar moeten we eerlijk over zijn"

Vincent Janssen zal er niet voor van zijn roze wolk komen, maar wil wel dat iedereen bij Antwerp eerlijk is over de prestatie die zaterdagavond geleverd werd tegen Kortrijk. Dat kon een stuk beter, oordeelt de Nederlander.

Het belangrijkste nieuws van de week voor Janssen en zijn vrouw Talia is dat ze ouders geworden zijn van een zoontje. "We hadden deze week een mooi moment. Als je hier op de club bent, kun je die knop wel een beetje omdraaien. De andere uren tijdens de dag zijn fantastisch. Ik geniet er volop van en mijn vrouw ook. We hebben een hele mooie week achter de rug."

Sportief werd op vlak van resultaat nog wel de kroon op het werk gezet, maar voorts had Janssen er veel meer van verwacht. "Dit was geen goede wedstrijd van ons", is de aanvaller scherp. "Daar moeten we eerlijk over zijn. Uiteindelijk had je wel 3-0 kunnen maken en dan was het misschien nog een hele goede match geworden. Er is werk aan de winkel."

Janssen wil Antwerp op Play-off-1-niveau zien

Is Janssen nu niet te streng? Uiteindelijk creëerde Antwerp nog best veel. "Ja, maar we kijken naar het niveau dat nodig is in play-off 1, wat onze doelstelling is. Er waren wel veel momenten waarbij je die wedstrijd dood had kunnen doen. Betere tegenstanders gaan misschien wel ruimtes benutten en hun kansen afmaken. Daarin moeten we verbeteren als team zijnde. We moeten het elkaar iets makkelijker maken."

En vooral geen fouten maken die de ploeg zich niet kan veroorloven. "Op het einde nog ballen verliezen, dat zijn gevaarlijke momenten voor een tegenstander. Daar breng je hen terug mee in de wedstrijd." Janssen verwees eerder al naar de Champion's Play-offs. Een plek bij de eerste zes kan Antwerp nu bijna niet meer ontsnappen.

Antwerp heeft mooie kloof beet

"Play-off 1 halen is sinds het begin van het seizoen de doelstelling geweest. Ik denk dat we vandaag een hele goede zet hebben gedaan. We hebben nu een mooie kloof met de nummer 7 in de rangschikking", beseft Janssen. "In de komende vier wedstrijden moeten we ervoor zorgen dat we zeker zijn van Play-off 1."