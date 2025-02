Westerlo-coach Timmy Simons zag het van ver aankomen: "Had ik gezegd en is waarheid geworden"

Westerlo heeft een puntje gepakt op het veld van Cercle Brugge. Coach Timmy Simons zag zijn ploeg afzien, hij was dan ook tevreden met de puntendeling.

Net voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge zag Timmy Simons nog Tuur Rommens ziek uitvallen, hij werd in de basis vervangen door Alcocer. Sakamoto zette Westerlo wel op voorsprong na een half uur, maar Westerlo moest daarna wel achteruit.

Cercle Brugge miste heel wat kansen, maar Minda scoorde na 75 minuten wel de gelijkmaker. Westerlo hield wel stand in het slot en pakte zo een puntje mee naar huis. Coach Timmy Simons was eerlijk in zijn analyse.

"Een dag of twee geleden had gezegd dat dit misschien wel een van de moeilijkste wedstrijden voor ons zou kunnen worden, hier op Cercle Brugge. En dat is ook waarheid geworden. We hadden het echt moeilijk."

Simons tevreden met gelijkspel van Westerlo

"Het was overleven op bepaalde momenten. We hadden niet de beste voorbereiding met een aantal jongens die met blessures sukkelden of ziek zijn uitgevallen. Onze planning werd zo wat in de war gestuurd. Maar al bij al heeft de ploeg het goed gedaan."

"Als je een wedstrijd niet kan winnen of dominant kan spelen, dan moet je zorgen dat je niet verliest. Het heeft wel aan een zijden draadje gehangen", gaf Simons toe. "Als je 0-1 voorstaat, dan hoop je op meer. Maar een gelijkspel was het hoogst haalbare voor ons. Het was gewoon overleven."

"We pakken wel 7 op 9 in de laatste drie wedstrijden en dat in een belangrijke fase in de competitie. Daar kunnen we wel tevreden mee zijn." Westerlo staat nu twaalfde met evenveel punten als Cercle Brugge.