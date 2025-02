Analist ziet geen problemen meer voor Malinwa dankzij één man: "Daar mag KV hem zeker voor bedanken"

Na een lange tijd zonder overwinning heeft KV Mechelen eindelijk weer drie punten kunnen pakken. Het was Benito Raman die de held werd, met een knappe goal op het veld van Union.

De overwinning was een grote opluchting voor de ploeg, die sinds 27 november niet meer had kunnen winnen. “Wie anders dan Raman maakte de winning goal?”, zei analist Patrick Goots in de Gazet van Antwerpen.

Benito Raman is de afgelopen weken in bloedvorm en scoort in bijna elke wedstrijd. "Hij zit in een periode waarin alles lukt, en al maar goed. Hij is de enige die scoort de laatste weken. Daar mag KV hem zeker voor bedanken.”

Volgens Goots is het systeem van Mechelen, dat snel de diepte zoekt, precies wat Raman nodig heeft om zijn beste vorm te vinden. "Met Antonio, Belghali en nu ook Foulon die terugkeerde, is de aanvoer vanop de flanken opnieuw optimaal. Daar leeft Raman van.”

Match van de waarheid?

Komende vrijdag wacht een cruciale wedstrijd tegen degradatieconcurrent STVV. De druk is groot, want deze wedstrijd zou wel eens bepalend kunnen zijn voor het verdere verloop van het seizoen.

"Dat is de match van het jaar, voor Malinwa. Als je die wint, mag het in principe niet meer mislopen. Tenslotte blijft het erg dat we zo over Mechelen moeten praten", besluit Goots.