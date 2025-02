Belangrijk nieuws voor Besnik Hasi: zo reageren de spelers van KV Mechelen op zijn harde taal en zijn grote wens

In een rollercoaster van het seizoen heeft Besnik Hasi de harde taal niet geschuwd. De T1 van KV Mechelen heeft ook een grote wens, nu zijn ploeg weer weet wat winnen is. Toon Raemaekers en Benito Raman brengen hem goed nieuws.

De Malinwa-coach kan al eens fel uit de hoek komen. Zo beweerde hij na een overdreven 4-1-nederlaag op het veld van Anderlecht dat zijn spelers "niet kunnen verdedigen". Leuk om horen als je dan als verdediger op het terrein gestaan hebt. In het Dudenpark hebben diezelfde spelers bewezen dat ze wel degelijk de nul kunnen houden.

Voor Toon Raemaekers, één van de centrale verdedigers, stelt zich qua communicatie geen probleem. "De coach is iemand die heel rechtuit is en heel emotioneel is. Iedereen weet dat binnen de groep. We moeten daar ook niet te zwaar aan tillen. De dag na de match kunnen we alles rustig bespreken en zien we op video wat er fout of niet goed is gegaan. Dan komt dat al op een heel andere manier over."

Verhoopte effect lijkt er te zijn bij KVM

Besnik Hasi zal het alvast graag horen. Er is nog meer goed nieuws voor hem, want hij sprak na de 0-1-zege bij Union de duidelijke hoop uit dat zijn spelers een boost zouden krijgen. Hij wordt op zijn wenken bediend, want die boost aan zelfvertrouwen lijkt er alvast wel te zijn bij Benito Raman. Dat die de laatste weken vlot de weg naar doel vindt, heeft er misschien ook wat mee te maken.

In elk geval spreekt Raman weer met heel veel geloof in de capaciteiten van KV Mechelen. "Als we zien hoe we de laatste tijd speelden - bijvoorbeeld hoe we het deden tegen Gent - en ook voor Nieuwjaar, dan kunnen we van elke ploeg winnen." Dat mogen de Kakkers vrijdagavond dan nog een keer tonen: dan komt STVV langs Achter de Kazerne.

Raman hoopt op goede recuperatie

"Het is een thuiswedstrijd, we moeten we er dan vol voor gaan om de overwinning te pakken. Het is kort dag. We moeten goed recupereren naar de volgende wedstrijd toe", beseft Raman.