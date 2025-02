Union SG na verrassende uitschuiver tegen KV Mechelen glashelder over het effect van halve misstap Club Brugge

Ze wisten bij Union dat Club Brugge een halve misstap had begaan op het veld van Sint-Truiden. De weg lag dus open om tot op drie punten van de landskampioen te naderen. Dan moest er zelf wel gewonnen worden van KV Mechelen. Union hield zelfs geen puntje thuis.

"Na een positieve reeks van zes overwinningen op rij doet een nederlaag natuurlijk pijn", ontkent Sébastien Pocognoli de teleurstelling niet. "We hebben in de eerste helft niet geanticipeerd op de duels en de tweede ballen. Desondanks hadden we twee-drie kansjes. In de tweede helft zorgden we voor meer concreet gevaar. Normaal moet je één van die kansen afmaken."

De opeenstapeling van wedstrijden, met ook de affiches in Europees verband, lijkt plots door te wegen. "We hebben enkele spelers die frisheid missen. Daar moet je mee omgaan. Ze blijven wel het maximum geven. We moeten nu snel reageren. Eerst uit bij Ajax: in Amsterdam hebben we niets te verliezen. En dan in het kampioenschap tegen Anderlecht."

Union schiet zichzelf in de voet

Pocognoli had tegen KV Mechelen zijn elftal ook wel flink gewijzigd. "We gaan richting het einde van de reguliere competitie. Op fysiek vlak moeten we met bepaalde spelers opletten voor blessures." Centraal achteraan kende Fedde Leysen niet zijn meest gelukkige partij. "We schieten onszelf in de voet. Ik neem ook zelf mijn verantwoordelijkheid voor het tegendoelpunt", benadrukt de verdediger.

Het echte Union hebben we nooit helemaal gezien, wat eigenlijk ook tegen Ajax al het geval was. "We misten de intensiteit. Je weet dat die dag komt dat die reeks afloopt maar de manier waarop is wel erg jammer. Je zou het als excuus kunnen gebruiken dat we veel matchen op korte tijd moeten spelen, maar dat doe ik liever niet. Daar ligt het volgens mij niet aan."

Resultaat van Club Brugge een non-factor

Is het resultaat van Club bij STVV dan misschien in de hoofden van de Union-spelers gaan kruipen? "Het is zuur dat we de kans missen om tot op drie punten van Club Brugge te komen. Maar neen, dat puntenverlies van Club Brugge was geen factor. Daar waren we voor de match helemaal niet mee bezig."