Analist verrast met uitspraak na Union-Mechelen: "Dan zou Union vorig seizoen toch kampioen geworden zijn"

Op de 26ste speeldag van de Jupiler Pro League verloor Union verrassend in eigen huis van KV Mechelen, dat eindelijk nog eens drie punten kon scoren. Commentator en voetbaljournalist Peter Vandenbempt liet zijn licht schijnen op de wedstrijd: "KV Mechelen had de wedstrijd zeker kunnen verliezen."

Dat KV Mechelen met 0-1 zou winnen op het veld van Union, hadden weinigen voorspeld voor de match. Union had al een hele poos niet verloren, terwijl het bij Mechelen al geleden was van eind november. En toch was het KV Mechelen die aan het langste eind trok.

Driedubbel verdiend

"We kregen een wedstrijd die KV Mechelen, ondanks een zeer goede eerste helft, zeker had kunnen verliezen", vertelt Vandenbempt bij Sporza. "Union dwong grote kansen af, maar liet ze ook liggen. De misser voor El Hadj was ongelooflijk."

Maar volgens Vandenbempt mocht Malinwa ook eens aan het langste eind van een wedstrijd trekken: "KV Mechelen won eindelijk nog een keer en dat heeft het driedubbel en dik verdiend. De voorbije speeldagen werd het net iets te vaak niet beloond voor best goed voetbal", vindt de commentator.

Oververmoeidheid

"In de heenmatch tegen Ajax vond ik ze zwak presteren met matig voetbal. Daar heeft het veld wat mee te maken en na die Europese teleurstelling volgde ook nog een slappe eerste helft tegen KV Mechelen", vertelt Vandenbempt over de prestatie van de thuisploeg.

"Maar Union heeft de thuisnederlaag niet enkel te danken aan het gebrachte voetbal: "Pocognoli moest sleutelspelers als Burgess en Vanhoutte langs de kant laten wegens vermoeidheid. Hij stelde ook een gebrek aan frisheid vast bij veel van zijn spelers", stelde hij vast.

Kampioen?

Vandenbempt stelt zich vragen bij de impact van het drukke speelschema op de prestaties van Union: "Het is bekend dat de bazen van Union niet vinden dat er te veel wedstrijden gespeeld worden bij ons. Minder hoeft helemaal niet, maar wat als Union vorig seizoen geen 47 wedstrijden had afgewerkt?"

"Dan zou het misschien met frissere benen en een fris hoofd aan de Champions' Play-offs begonnen zijn, had het zijn eerste 4 wedstrijden misschien niet verloren en zou Union toch kampioen geworden zijn", speculeert hij.