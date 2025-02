David Hubert benadrukt dat Nilson Angulo om deze redenen nog niet klaar is voor een basisplaats: "Uitzonderlijke kwaliteiten"

Hij is stilaan een enigma aan het worden bij Anderlecht en hij luistert naar de naam Nilson Angulo. De Ecuadoraan is in staat om elke verdediger voorbij te snellen of te dribbelen, maar dat komt er slechts zo zelden uit. Tegen Charleroi bepaalde de winger de match. Maar een basisplaats?

Angulo is wel degelijk een heel groot talent, daar zijn ze bij Anderlecht allemaal van overtuigd. Spijtig genoeg denkt de flankaanvaller veelal ook dat hij nog op een pleintje in Zuid-Amerika speelt en elke keer zelf de actie moet maken. Hij heeft te weinig oog voor zijn ploegmaats.

Dat is volgens David Hubert ook de reden waarom hij niet meteen in aanmerking komt voor een basisplaats. "Nilson heeft uitzonderlijke kwaliteiten, laat ik daar duidelijk over zijn", begon Hubert toen er hem naar gevraagd werd.

Er volgde echter een grote 'maar'. "Qua maturiteit en beslissingneming moet hij nog grote stappen zetten. Ook in zijn defensieve taken moet hij nog veel progressie maken. Dat zijn zaken waar we veel over praten met hem."

Daarom ook dat Edozie en Degreef nu de voorkeur op hem krijgen. In de pikorde van de wingers staat hij pas vijfde, na ook Hazard en Huerta. "Wanneer hij zijn actie moet inzetten, wanneer hij moet inhouden... Kijk, hij is een flitsende speler en kan zoals vandaag en op Kortrijk een match beslissen."

"Hij is een wapen op zich en een belangrijke speler in onze kern. Maar wil hij evolueren naar een basisspeler moet hij nog verbeteren in bepaalde zaken", besloot Hubert. Modern voetbal gaat nu eenmaal niet over enkel aanvallen... zelfs niet voor een aanvaller.