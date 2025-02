Bij Anderlecht hebben ze een excuus voor het slechte spelniveau: "Door de omstandigheden was dit het juiste om te doen"

Je zou denken dat ze het bij Anderlecht tegenwoordig gewend zijn om op een slecht veld te spelen. Ook dat van Charleroi lag er dramatisch bij en dat werd bij paars-wit aangehaald als belangrijkste reden voor het povere spel.

Het was Mats Rits die in de mixed zone direct naar het veld verwees. "Het was moeilijk voetballen op dit veld, dat hadden we al snel door. Het liet niet echt technisch voetbal toe. Daarom hebben we bij de rust ook gewijzigd", aldus de middenvelder.

Anderlecht ging na rust inderdaad meer de lange bal hanteren. "Dat was omdat we de ruimtes kleiner wilden maken en meer voor de tweede ballen wilden gaan. Dat is misschien niet het mooiste spel, maar het belangrijkste op dit moment is om zulke wedstrijden over de streep te trekken."

David Hubert ging helemaal mee in die analyse. "Het was een moeilijk veld om iets op te creëren. Dat was voor beide ploegen zo. Daarom hebben we bij de rust bijgestuurd naar wat directer spel. Met tweede ballen oppikken en de ruimte sneller op te zoeken."

"Door de omstandigheden was dat het juiste om te doen. We kregen daardoor enkele goeie mogelijkheden en we konden de snelheid van Angulo uitbuiten."

Bij Anderlecht gaven ze zonder problemen toe dat de match voor de toeschouwers niet meteen leuk om zien was. "Het was een match waarin diegene die het eerste scoorde ook ging winnen. Ik ben blij met de mindset die we daarna toonden. De manier waarop was er niet, maar de mentaliteit wel."