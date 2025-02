Het nieuwe geheime wapen van David Hubert: "Er is slechts één ding dat hem ontbreekt..."

Nilson Angulo veranderde de wedstrijd afgelopen zondag toen hij inviel voor Thorgan Hazard. Zijn actie bij de assist is precies wat van hem verwacht wordt.

Met het vertrek van Francis Amuzu en omdat Elyess Dao net is aangekomen en waarschijnlijk wat tijd nodig zal hebben om zich aan te passen, kan Nilson Angulo hopen op meer speeltijd in de komende weken en maanden. Tenminste als hij aan David Hubert kan bewijzen dat hij het verdient.

En dat is precies wat de Ecuadoraan afgelopen zondag heeft gedaan: ingebracht als vervanger voor een onzichtbare Hazard, zorgde Angulo voor vuur op de flank, maakte hij het Zan Rogelj het moeilijk en leverde hij de assist voor het enige doelpunt van de wedstrijd aan Luis Vazquez, een andere invaller die de redder van paars-wit werd op Charleroi.

De supersub van David Hubert

"Luister, Nilson heeft enorme kwaliteiten, dat weten we. Het enige wat hem ontbreekt, is consistentie en volwassenheid", erkende David Hubert na de wedstrijd. "Hij moet leren om gedurende 90 minuten goed te zijn, en daar werken we aan."

In werkelijkheid heeft Angulo het profiel van een speler die misschien nooit echt goed zal presteren gedurende 90 minuten, maar altijd een verdediging kan openbreken in het laatste halfuur of laatste kwartier van een moeilijke wedstrijd. Het heeft Francis Amuzu lang geduurd om meer te worden dan dat... en is hij uiteindelijk echt meer geworden?

"Nilson moet een mindset hebben waarmee hij meteen presteert. Maar op dit moment is hij een speler die een wedstrijd kan openbreken, en dat is op zich al iets anders", benadrukt Hubert. "Het is een belangrijk profiel om in de kern te hebben."

Gezien de talloze blessures waarmee RSC Anderlecht de afgelopen weken te kampen heeft gehad, was Nilson Angulo inderdaad de enige op de bank die offensieve impulsen kon brengen. Dat heeft hij afgelopen zondag heel goed gedaan. Nu moet hij bewijzen dat hij dit elke week kan doen.