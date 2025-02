Anderlecht heeft nog altijd niet de beste Thorgan Hazard terug: "Als ik van de staf was..."

Thorgan Hazard heeft zich niet van zijn beste kant laten zien tegen Charleroi. Het zal nog wat tijd kosten voor hij zijn beste niveau terugvindt.

Tegen Charleroi kreeg Thorgan Hazard zijn zevende basisplaats sinds zijn terugkeer in competitie aan het einde van het kalenderjaar. Teleurstellend bij zijn invalbeurt tegen Fenerbahçe, toonde hij opnieuw weinig opvallends in het Mambourg.

In zijn verdediging was het echter moeilijk om op te vallen in een zo weinig geïnspireerd Anderlecht-collectief en op zo'n slecht veld. Maar het was ook van hem dat de vonk moest komen, in afwezigheid van Mario Stroeykens en Yari Verschaeren.

In Complètement Foot toonde Nordin Jbari zich echter niet gealarmeerd: "Als ik van de staf was, zou ik me geen zorgen maken over zijn gemiddelde prestaties. Hij heeft speeltijd nodig. Alle wedstrijden dienen momenteel als voorbereiding voor de play-offs. Dan zal Anderlecht hem het meest nodig hebben".

Iedereen moet zich herpakken

Thorgan Hazard heeft nog niet zijn optimale vorm teruggevonden, maar zijn technische beheersing blijft belangrijk voor het team: "Hij is onmisbaar als Anderlecht ver wil komen in de play-offs 1. Hij heeft ervaring, weet te scoren en de bal onder druk te behouden".

Jbari maakt zich meer zorgen over de algemene vorm van het team: "Anderlecht kent nog steeds momenten waarop ze niet zichzelf zijn. De eerste helft is catastrofaal, met nul schoten op doel. Als ze zo spelen in de play-offs 1, worden ze weggevaagd. David Hubert wijst op de staat van het veld, maar Charleroi wist in de eerste helft wel mooie dingen te laten zien, terwijl Anderlecht niets te bieden had."