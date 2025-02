Anderlecht-speler blijft positief na mindere prestatie: "Dit is het beste moment om de gaten te dichten"

Na de mindere prestatie van Anderlecht op het veld van Charleroi, wilt middenvelder Mats Rits vooral de nadruk leggen op de positieven, zoals de drie punten. "Drie punten die op deze manier worden genomen, zijn vaak het belangrijkst."

Dat de prestatie op het veld van Charleroi niet van het beste was wat Anderlecht dit seizoen al liet zien, weet Mats Rits ook. Toch wilt de ancien van paars-wit zich focussen op wat wel goed was aan dit resultaat.

Overwinning met stijl

"We hebben niet onze beste wedstrijd van het seizoen gespeeld, dat beseffen we", gaf de middenvelder van Anderlecht aan Le Soir toe. "Maar op dit veld waren combinaties vrijwel onmogelijk zonder het risico te lopen de bal te verliezen en de tegenstander kansen te geven."

En toch wilt Rits vooral de positieven van deze wedstrijden onthouden. "Deze drie punten zijn evenveel waard als in een overwinning met stijl", verklaart hij. "Dit soort wedstrijden móét je gewoon winnen."

Ingeburgerd

Ook voor de rest van het seizoen toont Rits zich strijdvaardig, en kijkt hij zelfs naar boven in het klassement: "We staan ​​nu 7 punten achter Brugge en slechts één punt achter Union. Dit is het beste moment om de gaten te dichten."

Met nog vier speeldagen in de reguliere competitie te gaan, lijkt Anderlecht klaar te zijn voor de Champions' Play-offs. Ook Rits weet dat: "We zijn inmiddels goed ingeburgerd in de top 6 en staan ​​tien punten los van de zevende plaats. Ondanks ons drukke programma, met sinds afgelopen zomer om de drie dagen een wedstrijd, staan we er nog steeds."