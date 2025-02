"Ik kan niet boos zijn": Rik De Mil maakt stevig statement na verlies tegen Anderlecht

Sporting Charleroi verloor met het kleinste verschil van RSC Anderlecht. Rik De Mil zag dat zijn ploeg niet kreeg waar het recht op had.

De ontgoocheling was bijzonder groot bij Rik De Mil. De trainer van Sporting Charleroi vond dat zijn ploeg meer verdiend had dan verliezen met 0-1 van Anderlecht.

Paarswit had aan één actie genoeg om de drie punten mee naar huis te nemen. “Dit verdienen we niet”, zuchtte De Mil achteraf bij Het Laatste Nieuws.

De omstandigheden waren echter niet gemakkelijk, met een heel slecht en zwaar veld. “We waren dominant en waren een paar keer dicht bij een voorsprong. In de tweede helft krijgt Anderlecht één kans en is het bingo. Dat is een beetje het verhaal van ons seizoen.”

De Mil ziet progressie in het voetbal dat zijn ploeg brengt, maar kan niet anders dan toegeven dat zijn ploeg de kansen vakkundig de nek omwringt.

“Ik kan niet boos zijn op mijn spelers, want in grote delen van de wedstrijd waren we gewoon beter dan Anderlecht. Maar het verschil in individuele kwaliteit zorgt ervoor dat we puntenloos achterblijven.”