Philippe Albert is bijzonder hard voor paarswit: "Deze ploeg van Anderlecht..."

RSC Anderlecht won zondag met de hakken over de sloot. Een doelpunt van Vazquez was genoeg om de drie punten mee te nemen uit Charleroi.

Charleroi domineerde de partij tegen Anderlecht, maar het waren wel de bezoekers die met de zege gingen lopen. Ook voor Philippe Albert was de zege van paarswit niet overtuigend.

Trainer David Hubert voerde zes wissels door om de Europese vermoeidheid op te vangen, maar uiteindelijk waren het de vervangers die het verschil maakten.

“Angulo kwam goed in en voegde tempo toe aan het spel, terwijl Vazquez de winnende goal scoorde”, zo vertelt Philippe Albert aan Sudinfo.

Anderlecht speelt deze week in eigen huis tegen Fenerbahce op donderdag en de derby tegen Union SG op zondag. Voor Albert moet er snel veel veranderen bij Anderlecht, want de derde plek zou zo wel eens helemaal kunnen verdwijnen.

“Deze ploeg van Anderlecht zal niets te zeggen hebben in de titelrace. Ook al verloren ze van KV Mechelen, Union creëerde meer kansen in hun wedstrijd dan hun Brusselse buren even later deden.”