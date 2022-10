13 op 30 en crisis compleet na verlies tegen zwak Charleroi: Mazzu zit in zwaar vaarwater

Anderlecht heeft 13 op 30 en zit in een diepe crisis. Tegen een bijzonder pover Charleroi slaagden ze er niet alleen niet in om deftige kansen te creëren, maar ook niet om de nul te houden. Felice Mazzu dreigt zo in zwaar weer te geraken.

23 minuten, zolang duurde het vooraleer er enige opwinding was in de wedstrijd. Vertonghen probeerde het bij ontbreken van pogingen van zijn ploegmaats zelf maar eens en schoot naast. Bij de daaropvolgende hoekschop pakte doelman Patron het schot van Ashimeru. Het volgende moment waarbij we uit onze gedachten opschrokken was in minuut 39, toen de 16-jarige Duranville eens dreigde met een actie.

Slaapverwekkend

De twee andere noemenswaardige momenten van de eerste helft: de blessureverzorgingen voor Silva en Debast. U hoort het, zo'n vier kilometer verderop moet er wel iets meer ambiance geweest zijn. Op de Brusselse Grote Markt werd op hetzelfde moment immers ook Remco Evenepoel gehuldigd. We zagen die eerste helft zelfs mensen vertrekken die een Evenepoel-shirt droegen. En wie kon ze ongelijk geven?

© photonews

Naast ons zat een Sjotcast-lid ('t was de jongste van de hoop) zichzelf te vervloeken dat hij speciaal voor deze match vanuit Antwerpen was afgezakt. En wie kon hem ongelijk geven? Het trok op bijzonder weinig. We blijven erbij: een 3-5-2 is geen slecht systeem, maar de animo ervan moet wel variëren. Als er nooit eens een overlapping op de flank gebeurt, is het altijd rekenen op die ene individuele flits.

Koude douche

Gelukkig was de match niet om 21u of iedereen lag te slapen. Maar ook dit was ideaal voor een zondagnamiddagdutje. Een nijpend tekort aan spektakel... En 't werd er niet beter op in de tweede helft. Anderlecht had wel grotendeels de bal en Charleroi had amper een kans die naam waardig gehad, maar ineens combineerden ze vlotjes tot in de zestien en Morioka werkte een teruglegger van Nkuka mooi af.

En Anderlecht kon zelfs niets creëren. 13 op 30, dat begint toch te nijpen voor Felice Mazzu. Een paleisrevolte lijkt nu echt niet meer zo ver af. Dat zou pijnlijk zijn voor zowel Verbeke als Vandenhautte, maar er zit geen beterschap in het team. Met nog 12 matchen in anderhalve maande voor de boeg kan Anderlecht zijn seizoen er al opzitten voor het WK begint. Van het proces is intussen geen sprake meer, maar indien het wel nog actueel zou zijn, zou het toch een stap terug zijn...