Degryse trekt de pijnlijke conclusie voor Anderlecht en haalt drie fases aan: "Het komt simpelweg neer op gebrek aan kwaliteit"

Anderlecht had de nederlaag tegen Charleroi helemaal aan zichzelf te wijten. Paars-wit domineerde de partij, maar kon niet scoren. Marc Degryse zag hoe Anderlecht alweer telkens de verkeerde keuze maakte.

"Anderlecht deed op verschillende momenten de verkeerde dingen. Als je dat zó dikwijls doet, en telkens wanneer het erom draait, dan moet je de harde conclusie durven trekken. En die luidt: er zit te weinig kwaliteit in dit Anderlecht", analyseert hij in HLN. "Drie fases illustreerden dat. Verschaeren die een bal te laat meegaf aan Vertonghen, waardoor die buitenspel liep en gefrustreerd reageerde. Begrijpelijk. Het was zo'n typische actie waarbij je kan zien of een voetballer het juist aanvoelt. Of-ie kwaliteit heeft."

Maar er waren er nog. "Ook de kans van Fábio Silva moest beter. En die van Esposito al zeker. De verste hoek lag he-le-maal open, maar hij raakte de bal totaal verkeerd, waardoor hij vanop vijf meter maar liefst twee meter naast de eerste paal trapte... Komaan, zeg."

"Op zulke momenten ontbreekt het Anderlecht aan pure, intrinsieke klasse. We kunnen hier wel naar allerlei andere verklaringen zoeken, maar het komt simpelweg neer op een gebrek aan kwaliteit. Want Charleroi, die konden voor rust geen drie passes naar elkaar geven, hé."